В Минобороны назвали топ-3 РСЗО оккупантов, "подаренные" украинским военным
Украинские военные продолжают собирать трофеи, отобранные у российских оккупантов. Одними из главных "подарков" для ВСУ являются вражеские РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.
В ведомстве составили топ-3 РСЗО россиян, захваченных украинскими военными.
Так на третьем месте находится БМ-27 "Ураган", которая будет уничтожать в умелых украинских руках оккупантов на расстоянии 30-35 километров. При этом стрельба ведется с закрытой позиции и кабины.
БМ-27 "Ураган" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
На втором месте - РСЗО "Торнадо-Г". Украинцы усовершенствовали эту технику новыми реактивными боеприпасами. "Торнадо-Г" будет активно уничтожать оккупантов за счет дальности стрельбы и спутникового наведения.
РСЗО "Торнадо-Г" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
В топ-1 вошла ТОС-1А "Солнцепек", которая также является легендой российской пропаганды. Одним залпом такая техника способна выпустить 24 снаряда и накрыть площадь 200 квадратных метров.
ТОС-1А "Солнцепек" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Напомним, ранее стало известно, что чеченские бойцы из добровольческого батального Шейха Мансура взяли в качестве трофей российский тяжелый огнемет ТОС-1А "Солнцепек".
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