В Минобороны назвали топ-3 РСЗО оккупантов, "подаренные" украинским военным

Украинские военные продолжают собирать трофеи, отобранные у российских оккупантов. Одними из главных "подарков" для ВСУ являются вражеские РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.

В ведомстве составили топ-3 РСЗО россиян, захваченных украинскими военными.

Так на третьем месте находится БМ-27 "Ураган", которая будет уничтожать в умелых украинских руках оккупантов на расстоянии 30-35 километров. При этом стрельба ведется с закрытой позиции и кабины.

БМ-27 "Ураган" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

На втором месте - РСЗО "Торнадо-Г". Украинцы усовершенствовали эту технику новыми реактивными боеприпасами. "Торнадо-Г" будет активно уничтожать оккупантов за счет дальности стрельбы и спутникового наведения.

РСЗО "Торнадо-Г" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В топ-1 вошла ТОС-1А "Солнцепек", которая также является легендой российской пропаганды. Одним залпом такая техника способна выпустить 24 снаряда и накрыть площадь 200 квадратных метров.

ТОС-1А "Солнцепек" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)