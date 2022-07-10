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У Міноборони назвали топ-3 РСЗВ окупантів, "подаровані" українським військовим

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Неділя 10 липня 2022 17:09
У Міноборони назвали топ-3 РСЗВ окупантів, "подаровані" українським військовим Фото: у Міноборони назвали топ-3 РСЗВ окупантів, "подаровані" українським військовим (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують збирати трофеї, відібрані у російських окупантів. Одними з головних "подарунків" для ЗСУ є ворожі РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.

У відомстві склали топ-3 РСЗВ росіян, захоплених українськими військовими.

Так на третьому місці знаходиться БМ-27 "Ураган", яка буде знищувати в умілих українських руках окупантів на відстані 30-35 кілометрів. При цьому вогонь ведеться з закритої позиції та кабіни.

У Міноборони назвали топ-3 РСЗВ окупантів, &quot;подаровані&quot; українським військовимБМ-27 "Ураган" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

На другому місці-РСЗВ "Торнадо-Г". Українці вдосконалили цю техніку новими реактивними боєприпасами. "Торнадо-Г" буде активно знищувати окупантів за рахунок дальності стрільби і супутникового наведення.

У Міноборони назвали топ-3 РСЗВ окупантів, &quot;подаровані&quot; українським військовимРСЗВ "Торнадо-Г" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

У топ-1 увійшла ТОС-1А "Солнцепек", яка також є легендою російської пропаганди. Одним залпом така техніка здатна випустити 24 снаряди і накрити площу 200 квадратних метрів.

У Міноборони назвали топ-3 РСЗВ окупантів, &quot;подаровані&quot; українським військовимТОС-1А "Солнцепек" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чеченські бійці з Добровольчого батального Шейха Мансура взяли в якості трофей Російський важкий вогнемет ТОС-1А"пригрів".

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