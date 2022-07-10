У Міноборони назвали топ-3 РСЗВ окупантів, "подаровані" українським військовим

Українські військові продовжують збирати трофеї, відібрані у російських окупантів. Одними з головних "подарунків" для ЗСУ є ворожі РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Facebook.

У відомстві склали топ-3 РСЗВ росіян, захоплених українськими військовими.

Так на третьому місці знаходиться БМ-27 "Ураган", яка буде знищувати в умілих українських руках окупантів на відстані 30-35 кілометрів. При цьому вогонь ведеться з закритої позиції та кабіни.

БМ-27 "Ураган" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

На другому місці-РСЗВ "Торнадо-Г". Українці вдосконалили цю техніку новими реактивними боєприпасами. "Торнадо-Г" буде активно знищувати окупантів за рахунок дальності стрільби і супутникового наведення.

РСЗВ "Торнадо-Г" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

У топ-1 увійшла ТОС-1А "Солнцепек", яка також є легендою російської пропаганди. Одним залпом така техніка здатна випустити 24 снаряди і накрити площу 200 квадратних метрів.

ТОС-1А "Солнцепек" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)