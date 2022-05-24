UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны назвали самые горячие точки на фронте

Фото: спикер Минобороны Александр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Наиболее горячие точки на фронте находятся на Донецком и Славянском направлениях. Российские войска практически круглосуточно наносят артиллерийские и авиационные удары, а также пытаются окружить украинские части на отдельных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника.

"Горячие (точки на фронте - ред.) - это Донецкий операционный район и Славянское направление. Оккупанты фактически в круглосуточном режиме бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы. Также Россия ищет новые рубежи откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары, в том числе и с территории Беларуси и Крыма", - сказал представитель Минобороны в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, на востоке Украины идут тяжелые бои, которые станут итогом войны с Россией. Он добавил, что населенные пункты Лиман, Северодонецк, Лисичанск - это одни из самых горячек точек фронта.

"Лиманское направление, там постоянное огневое воздействие со стороны российской артиллерии и авиации. Там они не оставляют попыток форсировать реку Северный Донец, она уже стала трагической страницей для России в этой операции", - уточнил Мотузяник.

Он добавил, что в Северодонецке сложилась очень тяжелая ситуация. Российские военные пытаются полностью уничтожить город так, как действовали в Мариуполе и как сейчас делают в Попасной.

"Сейчас их задача окружить наши войска в районе Северодонецка, Лисичанска, блокировать соответствующую трассу и это может им позволить выйти на админграницы Луганской области", - отметил спикер.

Мотузяник подчеркнул, что украинские военные держатся в этом районе. Генштаб Вооруженных сил Украины просчитывает все возможные риски и операции, чтобы не допустить окружения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Донбасс самым сложным участком фронта. Глава государства добавил, что в этом регионе российские войска устроили бойню.

Отметим, с начала мая оккупанты усилили обстрелы Донбасса. Ежедневно под вражеский огонь попадают десятки городов, поселков и сел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеСеверодонецкЛисичанскДонбасс