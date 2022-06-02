В Минобороны назвали приоритетные задачи России в войне против Украины
Фото: в Минобороны назвали приоритетные задачи России в войне против Украины (Getty Images)
Российская Федерация планирует повторить "сирийский опыт" в войне против Украины. Наращивает интенсивности применения авиационных ракетных ударов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.
Какие приоритетные задачи России в войне против Украины:
- наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов по позициям ВСУ и гражданским, а также логистическим объектам;
- уничтожение гражданской инфраструктуры и повторение "сирийского опыта";
- окружение и уничтожение группировок объединенных сил;
- создание устойчивого сухопутного коридора из Ростовской области РФ в Крым и далее в Приднестровье;
- выявление и нарушение маршрутов логистического обеспечения;
- уничтожение складов арсеналов вооружения и военной техники;
- срыв поставок вооружения от западных партнеров.
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