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В Минобороны назвали приоритетные задачи России в войне против Украины

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 15:58
В Минобороны назвали приоритетные задачи России в войне против Украины Фото: в Минобороны назвали приоритетные задачи России в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация планирует повторить "сирийский опыт" в войне против Украины. Наращивает интенсивности применения авиационных ракетных ударов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

Какие приоритетные задачи России в войне против Украины:

  • наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов по позициям ВСУ и гражданским, а также логистическим объектам;
  • уничтожение гражданской инфраструктуры и повторение "сирийского опыта";
  • окружение и уничтожение группировок объединенных сил;
  • создание устойчивого сухопутного коридора из Ростовской области РФ в Крым и далее в Приднестровье;
  • выявление и нарушение маршрутов логистического обеспечения;
  • уничтожение складов арсеналов вооружения и военной техники;
  • срыв поставок вооружения от западных партнеров.

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