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В Міноборони назвали приорітетні завдання Росії у війні проти України

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Четвер 02 червня 2022 15:58
В Міноборони назвали приорітетні завдання Росії у війні проти України Фото: в Міноборони назвали приорітетні завдання Росії у війні проти України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація планує повторити "сирійський досвід" у війні проти України. Нарощує інтенсивності застосування авіаційних ракетних ударів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

Які пріоритетні завдання Росії у війні проти України:

  • нарощення інтенсивності застосування авіації й завдання ракетних ударів по позиціях ЗСУ й цивільним, а також логістичним об’єктам;
  • знищення цивільної інфраструктури й повторення “сирійського досвіду";
  • оточення й знищення угрупувань об’єднаних сил;
  • створення стійкого сухопутного коридору з Ростовської області РФ до Криму і далі до Придністров’я;
  • виявлення й порушення маршрутів логістичного забезпечення;
  • знищення складів арсеналів озброєння та військової техніки;
  • зрив постачання озброєння від західних партнерів.

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