В Минобороны назвали потери артиллерии в результате боев на Донбассе

В течение 2014-2016 годов боевики на Донбассе повредили 1278 единиц и уничтожили 201 единицу ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сообщается, что наиболее мощные потери были нанесены артиллерийским системам (пушки, гаубицы и тд): повреждено 708 единиц, уничтожено - 92. По поводу минометов: 379 - поврежденных, 85 - потерянных.

Реактивных систем за все время наиболее ожесточенных боев было повреждено 191 единицу, потеряно - 24 единицы.

"Наибольшие потери Вооруженные силы Украины понесли во время 2014 года. За этот год огневое поражение потерпели 828 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, из них было потеряно 152 единицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие потери обусловлены характером боевых действий 2014 года, когда украинская армия противостояла регулярным подразделениям армии России. В этих боях артиллерия стала одним из основных огневых средств, что обусловило большое количество эпизодов контр-батарейной борьбы.

"В 2014 году от огня противника было повреждено 428 единиц артиллерийских систем, 271 миномет и 129 РСЗО. Из них считаются утерянными: 72 единицы артиллерийских систем, 58 минометов и 16 РСЗО", - свидетельствуют данные Минобороны.

В то же время, как отмечают в ведомстве, боевой опыт 2014 года, значительное повышение эффективности управления, планирования и координации подразделений, а также постепенный отвод артиллерии от линии соприкосновения осенью 2015 года, позволили качественно уменьшить потери в артиллерии.

За этот год, включая бои в Дебальцево, от вражеского огня было повреждено 404 единиц ракетно артиллерийского вооружения, из них было уничтожено 47 единиц.

Также было достигнуто резкого снижения соотношения поврежденных и уничтоженных артиллерийских систем. Так в 2015 году было повреждено 250 единиц артиллерийских систем, из них уничтожено - 13. То есть, в 2015 году на 19 поврежденных приходится лишь 1 потеряна артиллерийская система, в то время, когда в 2014 году такое соотношение составляло 5 к 1.

В то же время, потери в минометах составили 97 поврежденных, из них - 26 утраченных, а в РСЗО - 57 поврежденных, из них 8 потерянных.

Первая половина 2016 года характеризуется резким уменьшением потерь, что связано с отводом артиллерии калибром свыше 100 мм от передовых позиций и ее применения лишь в ответ на действия противника. А также общим изменением характера войны.

"За первую половину 2016 года было повреждено 46 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, а уничтожено только 2. Речь идет о повреждении 30 артиллерийских систем, 5 РСЗО и 11 минометов. Потеряно было только 1 артиллерийскую систему и 1 миномет", - добавили в ведомстве.

Напомним, с начала текущих суток, 27 февраля, российско-оккупационные войска режим "тишины" на линии боевого столкновения не нарушали.