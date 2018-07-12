Комітет з нацбезпеки заслухав питання про вибух міномета на Рівненському полігоні

Під час засідання були заслухані представники Міністерства оборони

Комітет з питань нацбезпеки і оборони на засіданні заслухав представників Міністерства оборони і Украоборонпрому з питання інциденту з вибухом міномету "Молот" на Рівненському полігоні. Про це заявив голова Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми почули досить багато інформації. Я звертаю увагу, що статистика і підозри по мінометам будуть вирішені. Наше завдання добитися забезпечення нашої армії зброї оптимальної якості. Це що стосується збройних сил. А що стосується Генштабу і щодо рівня підготовки, я думаю, що ми приймемо необхідні рішення комітету, звернемось до головнокомандуючого зі своєю оцінкою того, що відбулося на цьому полігоны", - повідомив Пашинський.

Під час засідання були заслухані представники Міністерства оборони, а також представники керівництва концерну "Укроборонпром".

Як розповів РБК-Україна народний депутат Дмитро Тимчук, членам комітету з Нацбезпеки під час засідання вдалось розвінчати два міфи стосовно українського міномета "Молот" та його радянського аналога.

"Під час засідання комітету було розвінчано два міфи. Перший. Зараз ми почули, що принаймні ствол міномету, який критикували, що він не такий надійний - насправді такий самий. Ствол з тієї самої марки сталі робиться, з того самого хімічного складу і т. д. Другий міф полягав в тому, що підривався тільки міномет "Молот" українського виробництва, а от радянські працюють нібито надійніше. Ми зараз почули, що з 2014 року відбулось 4 подвійних заряджання з мінометом 2Б11, а з мінометом "Молот", який вже пішов в експлуатацію з 2016 року, було лише три. Коректно чи не коректно порівнювати, але ми почули, що інциденти відбуваються як з українськими, так і з радянськими мінометами", - розповів Тимчук.

Нагадаємо, розрив міномета на Рівненському військовому полігоні стався 6 липня 2018 року, близько 6:00 ранку. В результаті загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще дев'ять військових отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що хірурги Львівського військового госпіталю прооперували трьох військових, які отримали поранення. Згодом військових у вкрай важкому стані перевели в лікарню Львова.