В Минобороны назвали наиболее вероятный сценарий провокации России

"Мне кажется, что самым реалистичным сценарием может быть любая попытка дестабилизации внутри Украины. Потому что в Кремле мечтают о том, что их тут будут встречать с цветами. Такого не будет при открытой масштабной агрессии", - сказал Резников.

Глава Минобороны подчеркнул, что сценарий, который Россия использовала в 2014 году, сегодня невозможен. Резников отметил, что украинские силовики отрабатывают способы противодействия таким вариантам развития событий.

"Возможность захватить административные здания, воспользоваться пророссийски настроенным населением, как это произошло в 2014 году, используя "зеленых человечков", уже невозможно", - утонил министр.

Резников добавил, что два дня назад прошли учения Национальной гвардии, полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По его словам, на следующей неделе в Херсонской области запланированы маневры по освобождению условно захваченных административных зданий или подразделений силовых структур.

"А вот попытка дестабилизации, используя так называемых антивакцинаторов, недовольных экономической политикой или что-то вроде людей, недовольных политическим устройством - такой сценарий я рассматриваю как абсолютно вероятный. И нам надо к нему готовиться, и не дать им такой возможности", - добавил глава Минобороны.