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Минобороны наградит посмертно двух бойцов, которые 10 ноября подорвались на фугасе

Новости » Общество    11.11.2018 - 22:12
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Также к государственным наградам представят двух военных, которые получили ранения в результате взрыва

Украинских бойцов, которые погибли 10 ноября вследствие взрыва радиоуправляемого фугаса на Донбассе, представят к государственным наградам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Отмечается, что группа украинских военных в субботу, 10 ноября, при выполнении боевого задания ночью заметила пару вражеских снайперов, которых было решено обезвредить.

"При дальнейшем продвижении, на расстоянии около 700 метров от наших позиций противник привел в действие радиоуправляемый фугас, в результате чего старшина Юрий Олейник и старшина Роман Селихов погибли на месте, еще двое бойцов группы получили ранения", - сообщили в Минобороны.

Резервная группа, которая прибыла на место взрыва, оперативно эвакуировала погибших и раненых. В командовании решили, что все бойцы группы будут представлены командованием Объединенных сил к государственным наградам. Юрий Олейник и Роман Селихов - посмертно.

"Они до последнего выполнили свой долг. На выполнение крайне сложного и опасного задания пошли лично, чтобы не подвергать опасности своих подчиненных. Их поступок всегда будет примером непоколебимого мужества и героизма", - добавили в МОУ.

Напомним, 10 ноября 2018 в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе двое военных погибли, еще двое получили ранения.

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