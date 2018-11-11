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Міноборони нагородить посмертно двох бійців, які 10 листопада підірвались на фугасі

Новини » Суспільство    11.11.2018 - 22:12
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Також до державних нагород представлять двох військових, які отримали поранення внаслідок вибуху

Українських бійців, які загинули 10 листопада внаслідок вибуху радіокерованого фугасу на Донбасі, представлять до державних нагород. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр Міноборони.

Зазначається, що група українських військових в суботу, 10 листопада, при виконанні бойового завдання вночі помітила пару ворожих снайперів, яких було вирішено знешкодити.

"При подальшому просуванні, на віддалені близько 700 метрів від наших позицій противник привів в дію радіокерований фугас, внаслідок чого старшина Юрій Олійник та старшина Роман Селіхов загинули на місці, ще двоє бійців групи отримали поранення", - повідомили в Міноборони.

Резервна група, яка прибула на місце вибуху, оперативно евакуювала загиблих та поранених. Врешті у командуванні вирішили, що всі бійці групи представлені командуванням Об’єднаних сил до державних нагород. Юрій Олійник та Роман Селіхов - посмертно.

"Вони до останнього виконали свій обов’язок. На виконання вкрай складного та небезпечного завдання пішли особисто, щоб не наражати на небезпеку своїх підлеглих. Їх вчинок завжди буде прикладом непохитної мужності та героїзму", - додали в МОУ.

Нагадємо, 10 листопада 2018 у районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі двоє військових загинули, ще двоє отримали поранення.

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