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В Минобороны начали работу советники от США: что входит в их обязанности

Автор: Мария Кучерявец

В Директорате политики Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США. Они будут давать консультации, в частности, касаемо вопросов оборонной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Директората.

"11 января 2022 года в Директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, к основным обязанностям советников относится оказание консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам:

  • политики в сфере обороны,
  • управление в сфере обороны,
  • евроатлантической интеграции.

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Министерство обороны УкраиныСоединенные Штаты Америки