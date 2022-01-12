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В Міноборони почали роботу радники від США: що входить в їх обов'язки

Автор: Марія Кучерявець

У Директораті політики Міністерства оборони України на постійній основі почали працювати радники від США. Вони даватимуть консультації, зокрема, щодо питань оборонної реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Директорату.

"11 січня 2022 року у Директораті політики у сфері оборони Міністерства оборони України на постійній основі розпочали працювати радники від США Кріс Різзо і Тодд Браун", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, до основних обов’язків радників належить надання консультативно-дорадчої допомоги в процесі виконання заходів оборонної реформи з питань:

  • політики у сфері оборони,
  • урядування у сфері оборони,
  • євроатлантичної інтеграції.

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