Минобороны Литвы призывает избавляться от смартфонов Xiaomi: в чем причина

Министерство обороны Литвы рекомендует потребителям избегать покупки китайских смартфонов и избавиться от уже приобретенных. Речь идет в частности о смартфонах Xiaomi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что в Минобороны Литвы пришли к выводу, что смартфоны Xiaomi имеют встроенную способность обнаруживать и подвергать цензуре такие термины, как "Свободный Тибет", "Да здравствует независимость Тайваня" или "Движение за демократию".

Например, в отчете Национального центра кибербезопасности Литвы говорится, что эти возможности программного обеспечения смартфона Xiaomi Mi 10T 5G отключены для региона Европейского союза, но могут быть включены удаленно в любое время.

"Наша рекомендация - не покупать новые китайские телефоны и как можно скорее избавиться от уже приобретенных", - заявил заместитель министра обороны Маргирис Абукявичюс.