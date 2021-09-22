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Міноборони Литви закликає позбавлятися від смартфонів Xiaomi: в чому причина

Автор: Олександр Мороз

Міністерство оборони Литви рекомендує споживачам уникати покупки китайських смартфонів і позбутися уже придбаних. Йдеться зокрема про смартфони Xiaomi.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в Міноборони Литви прийшли до висновку, що смартфони Xiaomi мають вбудовану здатність виявляти і піддавати цензурі такі терміни, як "Вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" або "Рух за демократію".

Наприклад, у звіті Національного центру кібербезпеки Литви говориться, що ці можливості програмного забезпечення смартфона Xiaomi Mi 10T 5g відключені для регіону Європейського союзу, але можуть бути включені віддалено в будь-який час.

"Наша рекомендація - не купувати нові китайські телефони і якомога швидше позбутися вже придбаних", - заявив заступник міністра оборони Маргіріс Абукявічюс.

Нагадаємо, стало відомо, що Xiaomi планує розблокувати смартфони в окупованому Криму. Компанія раніше блокувала гаджети в регіонах, де вона не була представлена офіційно.

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