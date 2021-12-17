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В Минобороны Литвы предупредили о росте "аппетитов" России в регионе

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 декабря, состоялась встреча министров обороны Северных и Балтийских стран. В частности, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.

"Наше единство и поддержка Украины остаются крайне важными. Необходимо поддерживать Украину всеми возможными способами - политическими, экономическими и военными", - заявил заместитель министра национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

При этом он подчеркнул, что страны должны быть готовы к тому, что ситуация в Украине может обостриться.

Министры обороны стран Северной Балтии согласились с тем, что цели России в регионе остаются агрессивными, и наращивание российских сил на границе с Украиной еще раз подтвердило это.

"Публичные заявления России показывают, что ее аппетиты растут, а условия и требования предъявляются ко всему НАТО. Это совершенно неприемлемо. Любой диалог с Россией может состояться только на условиях, поставленных Западом", - заявил замминистр.

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