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У Міноборони Литви попередили про зростання "апетитів" Росії в регіоні

Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 17 грудня, відбулася зустріч міністрів оборони північних і Балтійських країн. Зокрема, сторони обговорили ситуацію з безпекою в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.

"Наша єдність і підтримка України залишаються вкрай важливими. Необхідно підтримувати Україну всіма можливими способами - політичними, економічними і військовими", - заявив заступник міністра національної оборони Литви Маргіріс Абукявічюс.

При цьому він підкреслив, що країни повинні бути готові до того, що ситуація в Україні може загостритися.

Міністри оборони країн Північної Балтії погодилися з тим, що цілі Росії в регіоні залишаються агресивними, і нарощування російських сил на кордоні з Україною ще раз підтвердило це.

"Публічні заяви Росії показують, що її апетити ростуть, а умови і вимоги пред'являються до всього НАТО. Це абсолютно неприйнятно. Будь-який діалог з Росією може відбутися тільки на умовах, поставлених Заходом", - заявив заступник міністра.

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