Минобороны констатирует затишье в зоне боевых действий на Донбассе

Погибших или раненых среди украинских военнослужащих нет
В зоне боевых действий на востоке Украины затишье. Об на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк.
По его словам, вчера был зафиксирован один прицельный вражеский обстрел со стороны боевиков: на Донецком направлении около 03:00 террористы вели огонь из гранатометов по защитникам Опытного.
Указано, что оставшаяся часть суток прошла без нарушений режима перемирия.
"Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали и продолжают неуклонно соблюдать Минские договоренности и всеобъемлющее перемирие, объявленное с полуночи 5 марта", - заверил спикер Минобороны.
Он также добавил, что в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований среди военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины нет раненых или травмированных.
Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение числа нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.