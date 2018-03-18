Минобороны констатирует затишье в зоне боевых действий на Донбассе

В зоне боевых действий на востоке Украины затишье. Об на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Министерства обороны украины Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, вчера был зафиксирован один прицельный вражеский обстрел со стороны боевиков: на Донецком направлении около 03:00 террористы вели огонь из гранатометов по защитникам Опытного.

Указано, что оставшаяся часть суток прошла без нарушений режима перемирия.

"Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали и продолжают неуклонно соблюдать Минские договоренности и всеобъемлющее перемирие, объявленное с полуночи 5 марта", - заверил спикер Минобороны.

Он также добавил, что в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований среди военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины нет раненых или травмированных.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение числа нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.