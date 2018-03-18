Міноборони констатує затишшя в зоні бойових дій на Донбасі

У зоні бойових дій на сході України затишшя. Про на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, вчора було зафіксовано один прицільний ворожий обстріл із боку бойовиків: на Донецькому напрямку близько 03:00 терористи вели вогонь із гранатометів по захисниках Опитного.

Зазначено, що решта доби пройшла без порушень режиму перемир’я.

"Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали та продовжують неухильно дотримуватися Мінських домовленостей та всеохоплюючого перемир’я, оголошеного з опівночі 5 березня", - запевнив речник Міноборони.

Він також додав, що внаслідок обстрілів із боку незаконних збройних формувань серед військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України немає поранених або травмованих.

Нагадаємо, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області.