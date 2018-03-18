Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Міноборони констатує затишшя в зоні бойових дій на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 14:47
Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com ato.news)
Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com ato.news)

Загиблих або поранених серед українських військовослужбовців немає

У зоні бойових дій на сході України затишшя. Про на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, вчора було зафіксовано один прицільний ворожий обстріл із боку бойовиків: на Донецькому напрямку близько 03:00 терористи вели вогонь із гранатометів по захисниках Опитного.

Зазначено, що решта доби пройшла без порушень режиму перемир’я.

"Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали та продовжують неухильно дотримуватися Мінських домовленостей та всеохоплюючого перемир’я, оголошеного з опівночі 5 березня", - запевнив речник Міноборони.

Він також додав, що внаслідок обстрілів із боку незаконних збройних формувань серед військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України немає поранених або травмованих.

Нагадаємо, раніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Перемир'я в зоні АТО не дотримується, - штаб Бойовики порушили режим тиші на Донецькому напрямку, - штаб АТО
Теги: Донбас, Новини АТО
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top