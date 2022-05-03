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В Минобороны Казахстана заверили, что не будут отправлять свои войска в Украину в рамках ОДКБ

Фото: войска Казахстана не будут принимать участие в войне России против Украины, - замминистр обороны РК Султан Камалетдинов (tengrinews kz)
Автор: РБК-Украина

Казахстан не намерен задействовать свои миротворческие войска в войне России против Украины. Сейчас насчет этого вопроса даже не ведутся переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны РК Султана Камалетдинова.

Как заверил представитель оборонного министерства Казахстана, применение миротворческих вооруженных сил возможно только в случае наличия резолюции Совбеза ООН.

“На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед парламентом. И только после одобрения парламентом применение Вооруженных сил возможно. Но в настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Переговоры не идут”, - заявил замминистра обороны РК.

Напомним, ранее страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) уже утверждали, что они не проявляют желание участвовать в войне против Украины.

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