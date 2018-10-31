В Минобороны Канады заявили об опасности доступности спутниковых снимков

Фото: Минобороны Канады (wikipedia.org)

Космические технологии считывания и связи позволяют собирать больше информации, создавая дополнительные проблемы для армии

Во внутренней справке Министерства обороны Канады под названием "Тренды космических технологий: угрозы и возможности" указано, что доступность всем желающим высококачественных спутниковых изображений создает серьезные вызовы для общественной безопасности и приватности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Canadian Press, журналисты которого получили доступ к указанной справке.

В документе отмечается, что такая доступность "создаст серьезные вызовы" общественной безопасности и приватности.

"Изображения Земли со спутника высокого разрешения, которые ранее имела только армия, становятся все более доступными другим государственным структурам, компаниям, общественности и враждебным игрокам - "любому, желающему платить"... Доступность этой информации и возможность связывать ее с другими источниками, такими как социальные сети, "создаст серьезные вызовы" общественной безопасности и приватности", - подчеркивает издание.

Также сообщается, что космические технологии считывания и связи быстро развиваются и получают возможность собирать больше информации, создавая дополнительные проблемы для войска.

"Проблемы сбора, хранения, обработки и использования этой информации становятся все более серьезными, так как количество, скорость и разнообразие данных и в дальнейшем будет расти", - указано в справке канадского оборонного ведомства.

Напомним, Министерство обороны Канады отмечает, что Россия и Китай развивают технологии, которые могут угрожать безопасности канадских и других спутников.

Как писало РБК-Украина ранее, Альянс разведслужб США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии (Five Eyes) собирается создать коалицию с разведками Германии и Японии для противодействия Китаю и России.