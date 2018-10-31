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У Міноборони Канади заявили про небезпечність доступності супутникових знімків

Новини » Політика    31.10.2018 - 17:49
Фото: Міноборони Канади (wikipedia.org)
Фото: Міноборони Канади (wikipedia.org)

Космічні технології зчитування і зв’язку дають змогу збирати більше інформації, створюючи додаткові проблеми для армії

У внутрішній довідці Міністерства оборони Канади під назвою "Тренди космічних технологій: загрози й можливості" вказано, що доступність усім охочим високоякісних супутникових зображень створює серйозні виклики для громадської безпеки та приватності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The Canadian Press, журналісти якого отримали доступ до вказаної довідки.

У документі зазначається, що така доступність "створить серйозні виклики" громадській безпеці й приватності.

"Зображення Землі із супутника з високою роздільною здатністю, які раніше мала лише армія, стають все більш доступними іншим державним структурам, компаніям, громадськості та ворожим гравцям – "будь-кому, охочому платити"... Доступність цієї інформації та можливість пов’язувати її із іншими джерелами, такими як соціальні мережі, "створить серйозні виклики" громадській безпеці й приватності", - підкреслює видання.

Також повідомляється, що космічні технології зчитування і зв’язку швидко розвиваються і отримують змогу збирати більше інформації, створюючи додаткові проблеми для війська.

"Проблеми збору, зберігання, обробки та використання цієї інформації ставатимуть все серйознішими, оскільки кількість, швидкість та різноманітність даних й надалі зростатиме", - вказано у довідці канадського оборонного відомства.

Нагадаємо, Міністерство оборони Канади зазначає, що Росія і Китай розвивають технології, які можуть загрожувати безпеці канадських та інших супутників.

Як писало РБК-Україна раніше, Альянс розвідслужб США, Австралії, Великобританії, Канади та Нової Зеландії (Five Eyes) збирається створити коаліцію з розвідками Німеччини і Японії для протидії Китаю і Росії.

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