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Минобороны Германии попросило увеличить финансирование Вооруженных сил на 25 млн евро

НовостиПолитика    16.06.2018 - 18:08
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Дополнительные ассигнования необходимы, чтобы покрыть расходы на закупку вооружений

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен попросила увеличить финансирование Вооруженных сил страны на 25 млн евро до 2022 года. Об этом говорится в докладе Минобороны Германии, передает издание Bild.

В частности, в документе говорится о том, что министерство просит правительство до 2021 года выделить на 15 млн евро больше, чем предусмотрено Министерством финансов. Кроме того, ведомство просит выделить еще 10 млн евро в 2022 году.

Министерство подчеркивает, что дополнительные ассигнования необходимы, чтобы покрыть расходы на закупку вооружений, управления и содержания техники и персонала.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что государство не сможет достичь поставленной задачи довести оборонный бюджет до 2% ВВП к 2024 году.

Следует отметить, президент США Дональд Трамп заявил, что Германия недостаточно финансирует НАТО.

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Теги публикации: Министерство обороны РФ, финансы, Германия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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