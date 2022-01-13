В Минобороны Германии не хотят связывать "Северный поток-2" с агрессией РФ

В Министерстве обороны Германии считают темы "Северного потока-2" сугубо экономическим проектом. Там призвали не смешивать российский газопровод с конфликтом между Украиной и РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью RBB.
"Нам не нужно втягивать это (тему "Северного потока-2" - ред.) в этот конфликт. Нам нужно решить этот конфликт через переговоры. И у нас сейчас есть такая возможность", - сказала Ламбрехт.
По ее словам, не стоит использовать для поиска решений "проекты, которые с этим совсем не связаны".
"Это не удастся", - резюмировала глава Минобороны Германии.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, в случае новой агрессии России против Украины запуск "Северного потока-2" усложнится.
Отметим, ранее Германия допустила остановку "Северного потока-2", если Россия прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.