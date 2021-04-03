Минобороны Германии: из-за действий России растут вызовы для региона

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что увеличение расходов на вооружение, прежде всего, связано с национальными интересами. Она акцентировала на росте вызовов для региона, в частности, из-за действий России.
Об этом говорится в интервью Крамп-Карренбауэр для издания RND.
"Мы должны обеспечить нашу личную безопасность. Вызовы растут - с новыми технологиями, в форме гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например, с учетом поведения России", - сказала она.
Немецкий министр добавила, что рост вызовов также связан с системным противостоянием с Китаем, однако гибридная угроза - самая большая.
"Гибридная угроза, пожалуй, самая большая. Потому что речь идет об атаках, которые тоже происходят изнутри. Германия часто становится объектом атак, которые могут быть связаны с Россией. Если мы хотим жить в безопасности и процветании, мы должны инвестировать в нашу безопасность", - пояснила Крамп-Карренбауэр.
Напомним, недавно министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин внимательно следит за действиями России вблизи украинской границы.
Такое заявление он сделал после того, как появилась информация о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Российские войска перебрасываются в Брянскую область и оккупированный Крым.