Міноборони Німеччини: через дії Росії ростуть виклики для регіону

Міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що збільшення видатків на озброєння, перш за все, пов'язане з національними інтересами. Вона акцентувала на зростанні викликів для регіону, зокрема, через дії Росії.

Про це йдеться в інтерв'ю Крамп-Карренбауер для видання RND .

"Ми повинні забезпечити нашу особисту безпеку. Виклики ростуть - з новими технологіями, у формі гібридних загроз, але також і на регіональному рівні, наприклад, з врахуванням поведінки Росії", - сказала вона.

Німецький міністр додала, що зростання викликів також пов'язані з системним протистоянням з Китаєм, однак гібридна загроза - найбільша.

"Гібридна загроза, мабуть, найбільша. Тому що мова йде про атаки, які теж відбуваються зсередини. Німеччина часто стає об'єктом атак, які можуть бути пов'язані з Росією. Якщо ми хочемо жити в безпеці та процвітанні, ми повинні інвестувати в нашу безпеку", - пояснила Крамп-Карренбауер.