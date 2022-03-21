Міноборони Британії викликало військового аташе РФ через війну в Україні
Російського військового аташе вдруге викликали до Міністерства оборони Великої Британії. Зокрема, через війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
Другий постійний заступник Міністра оборони Британії Лоуренс Лі найрішучішим чином висловив протест проти постійних і невиправданих актів насильства, що здійснюються російськими військами проти невинних цивільних осіб.
Він також нагадав російському аташе про його зобов'язання по Женевській конвенції, заявивши, що школи, театри і лікарні не є законними військовими цілями.
Лі попередив, що Великобританія буде збирати докази військових злочинів, і повторив вимогу Великобританії до РФ негайно вивести свої війська з України.
Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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