ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міноборони Британії викликало військового аташе РФ через війну в Україні

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 21 березня 2022 16:08
Міноборони Британії викликало військового аташе РФ через війну в Україні Фото: (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Валерія Поліщук

Російського військового аташе вдруге викликали до Міністерства оборони Великої Британії. Зокрема, через війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Другий постійний заступник Міністра оборони Британії Лоуренс Лі найрішучішим чином висловив протест проти постійних і невиправданих актів насильства, що здійснюються російськими військами проти невинних цивільних осіб.

Він також нагадав російському аташе про його зобов'язання по Женевській конвенції, заявивши, що школи, театри і лікарні не є законними військовими цілями.

Лі попередив, що Великобританія буде збирати докази військових злочинів, і повторив вимогу Великобританії до РФ негайно вивести свої війська з України.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Великобританія
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Росіяни своїх здають: що кажуть окупанти після трьох тижнів війни проти України