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Минобороны Британии об инциденте в Черном море: предупредительных выстрелов не было

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не делала предупредительных выстрелов по британскому кораблю Defender. Корабль Королевских ВМС осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"По кораблю HMS Defender не было сделано ни одного предупредительного выстрела. Корабль Королевских ВМС осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что, по их мнению, Россия проводила артиллерийские учения в Черном море.

"Мы считаем, что русские проводили артиллерийские учения в Черном море и предупредили морское сообщество о своей деятельности. По кораблю HMS Defender не было произведено ни одного выстрела, и мы не признаем утверждение о том, что на его пути были сброшены бомбы", - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня, 23 июня, вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по кораблю Defender Королевского флота Британии. Россия обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент доказывает, что РФ ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях, о чем постоянно заявляет Украина.

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