Міноборони Британії про інцидент у Чорному морі: попереджувальних пострілів не було

Російська Федерація не робила попереджувальних пострілів по британському кораблю Defender. Корабель Королівських ВМС здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права.
Про це повідомили в прес - службі Міністерства оборони Великобританії у Twitter.
"По кораблю HMS Defender не було зроблено жодного попереджувального пострілу. Корабель Королівських ВМС здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні.
При цьому у відомстві зазначили, що, на їхню думку, Росія проводила артилерійські навчання в Чорному морі.
"Ми вважаємо, що росіяни проводили артилерійські навчання в Чорному морі і попередили морське співтовариство про свою діяльність. По кораблю HMS Defender не було зроблено жодного пострілу, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху були скинуті бомби", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по кораблю Defender Королівського флоту Британії. Росія звинуватила британський корабель у нібито порушенні територіальних вод.
Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інцидент доводить, що РФ поводиться агресивно і провокаційно в чорному і Азовському морях, про що постійно заявляє Україна.