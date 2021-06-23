RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міноборони Британії про інцидент у Чорному морі: попереджувальних пострілів не було

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація не робила попереджувальних пострілів по британському кораблю Defender. Корабель Королівських ВМС здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права.

Про це повідомили в прес - службі Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

"По кораблю HMS Defender не було зроблено жодного попереджувального пострілу. Корабель Королівських ВМС здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що, на їхню думку, Росія проводила артилерійські навчання в Чорному морі.

"Ми вважаємо, що росіяни проводили артилерійські навчання в Чорному морі і попередили морське співтовариство про свою діяльність. По кораблю HMS Defender не було зроблено жодного пострілу, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху були скинуті бомби", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по кораблю Defender Королівського флоту Британії. Росія звинуватила британський корабель у нібито порушенні територіальних вод.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інцидент доводить, що РФ поводиться агресивно і провокаційно в чорному і Азовському морях, про що постійно заявляє Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВеликобритания