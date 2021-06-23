Міноборони Британії про інцидент у Чорному морі: попереджувальних пострілів не було

Російська Федерація не робила попереджувальних пострілів по британському кораблю Defender . Корабель Королівських ВМС здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права.

Про це повідомили в прес - службі Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

"По кораблю HMS Defender не було зроблено жодного попереджувального пострілу. Корабель Королівських ВМС здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що, на їхню думку, Росія проводила артилерійські навчання в Чорному морі.

"Ми вважаємо, що росіяни проводили артилерійські навчання в Чорному морі і попередили морське співтовариство про свою діяльність. По кораблю HMS Defender не було зроблено жодного пострілу, і ми не визнаємо твердження про те, що на його шляху були скинуті бомби", - повідомили у відомстві.