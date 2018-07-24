Міноборони береться за перевірку якості пального в зоні бойових дій

Будуть встановлені спеціальні комісії, які перевірятимуть бази і військові частини

Міністерство оборони України ретельно перевірятиме якість пального, яке постачається військовим у зону бойових дій на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України, полковник Дмитро Марченко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Міністерство оборони продовжуватиме контрольні заходи щодо перевірки підрозділів... Будуть встановлені спеціальні комісії, які перевірятимуть не тільки бази, але й військові частини", - повідомив він.

Зокрема, за словами Марченка, проводитимуться перевірки щодо неналежної якості пального, яке перебуває в зоні проведення бойових дій.

"Виїжджатимуть групи, робитимуть відбори пального і перевірятимуть його якість", - сказав Марченко.

Нагадаємо, у березні голова АМКУ Юрій Терентьєв повідомив, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) може винести рішення у справі про зловживання на ринку палива влітку 2018 року.