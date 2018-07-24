Міноборони береться за перевірку якості пального в зоні бойових дій

Новини Політика 24.07.2018 - 15:47
Фото: Дмитро Марченко (mil.gov.ua)
Фото: Дмитро Марченко (mil.gov.ua)

Будуть встановлені спеціальні комісії, які перевірятимуть бази і військові частини

Міністерство оборони України ретельно перевірятиме якість пального, яке постачається військовим у зону бойових дій на Донбасі. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України, полковник Дмитро Марченко, передає кореспондент РБК-Україна

"Міністерство оборони продовжуватиме контрольні заходи щодо перевірки підрозділів... Будуть встановлені спеціальні комісії, які перевірятимуть не тільки бази, але й військові частини", - повідомив він. 

Зокрема, за словами Марченка, проводитимуться перевірки щодо неналежної якості пального, яке перебуває в зоні проведення бойових дій. 

"Виїжджатимуть групи, робитимуть відбори пального і перевірятимуть його якість", - сказав Марченко. 

Нагадаємо, у березні голова АМКУ Юрій Терентьєв повідомив, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) може винести рішення у справі про зловживання на ринку палива влітку 2018 року.

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Теги:  Министерство обороны РФ,  топливо,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС