Минобороны Беларуси собирается закупать у России "Солнцепеки"
В пользу Вооруженных сил Беларуси планируется закупка тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларуси гаюн".
Информация о закупке ТОС появилась на белорусском сайте проекта "Военно-политическое обозрение". Там отмечается, что в настоящее время ТОС не состоят на вооружении ВС РБ. На их вооружении имеются лишь реактивные пехотные огнеметы РПО-А "Шмель" советского производства.
Беларусь планирует закупить у России девять систем "Солнцепек".
Сообщается и о планах налаживания белорусско-российского производства тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка".
Девятью подобными системами планируется вооружить огнеметный батальон в 8 бригаде РХБЗ (г. Старые Дороги).
Напомним, Беларусь проводит обучение и ряд информационных мероприятий, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.
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