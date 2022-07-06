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Минобороны Беларуси собирается закупать у России "Солнцепеки"

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 16:49
Минобороны Беларуси собирается закупать у России "Солнцепеки" Фото: Минобороны Беларуси собирается закупать у России "Солнцепеки" (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В пользу Вооруженных сил Беларуси планируется закупка тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларуси гаюн".

Минобороны Беларуси собирается закупать у России &quot;Солнцепеки&quot;

Информация о закупке ТОС появилась на белорусском сайте проекта "Военно-политическое обозрение". Там отмечается, что в настоящее время ТОС не состоят на вооружении ВС РБ. На их вооружении имеются лишь реактивные пехотные огнеметы РПО-А "Шмель" советского производства.

Беларусь планирует закупить у России девять систем "Солнцепек".

Сообщается и о планах налаживания белорусско-российского производства тяжелых огнеметных систем ТОС-2 "Тосочка".

Девятью подобными системами планируется вооружить огнеметный батальон в 8 бригаде РХБЗ (г. Старые Дороги).

Напомним, Беларусь проводит обучение и ряд информационных мероприятий, которые могут быть признаками готовности к возможному вторжению в Украину.

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