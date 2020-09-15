Минобороны Беларуси не исключает силового реагирования на угрозы извне

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Беларусь может использовать силовой вариант реагирования на военные угрозы извне. Минобороны рассматривает такой вариант.

Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов, передает "БелТА".

Он назвал условия для начала военных действий.

"Среди прочего мы не исключаем и использование силового варианта реагирования на прямые военные угрозы в рамках действующих договоренностей по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности в случае открытой военной агрессии в отношении Беларуси и возникновения вооруженного конфликта", - заявил он.

Напомним, Александр Лукашенко заявил о готовности присоединиться к войне в случае агрессии стран Запада против России.

Ранее Лукашенко не исключал агрессии против Беларуси со стороны России, если страна решит присоединиться к НАТО.

Отметим, Лукашенко обвинил Украину и страны Запада в управлении протестами в Беларуси.