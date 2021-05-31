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Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате беспилотника Армении

Автор: Дмитрий Кузнецов

Азербайджанские военные обнаружили и перехватили беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении в районе спорного участка границы. Беспилотник был приземлен специальными техническими средствами.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Грифон-12" вооруженных сил Армении был обнаружен и приземлен подразделениями азербайджанской армии с помощью специальных технических средств", - отметили в военном ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы.

Фото: перехваченный азербайджанскими военными беспилотник ВС Армении (mod.gov.az)

Напомним, 28 мая Минобороны Азербайджана сообщила об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских военных в Нахичевани. Ранение получил один военнослужащий.

Отметим, 27 мая Азербайджан заявил о нарушении границ диверсантами из Армении.

Как писало РБК-Украина, 20 мая военные Азербайджана и Армении обстреляли друг друга на спорном участке границы.

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