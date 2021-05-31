Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате беспилотника Армении

Азербайджанские военные обнаружили и перехватили беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Армении в районе спорного участка границы. Беспилотник был приземлен специальными техническими средствами.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Грифон-12" вооруженных сил Армении был обнаружен и приземлен подразделениями азербайджанской армии с помощью специальных технических средств", - отметили в военном ведомстве.
Уточняется, что инцидент произошел на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы.
Фото: перехваченный азербайджанскими военными беспилотник ВС Армении (mod.gov.az)
Напомним, 28 мая Минобороны Азербайджана сообщила об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских военных в Нахичевани. Ранение получил один военнослужащий.
Отметим, 27 мая Азербайджан заявил о нарушении границ диверсантами из Армении.
Как писало РБК-Украина, 20 мая военные Азербайджана и Армении обстреляли друг друга на спорном участке границы.