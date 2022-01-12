ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минобороны Армении заявило об еще одном погибшем на границе с Азербайджаном

Новина українською →
Армения, Среда 12 января 2022 09:21
Минобороны Армении заявило об еще одном погибшем на границе с Азербайджаном Фото: Минобороны Армении заявило об еще одном погибшем на границе с Азербайджаном (twitter.com Karabakh_MoD)
Автор: Ольга Белей

Тело еще одного армянского военнослужащего, погибшего в ходе перестрелки на границе с Азербайджаном, было обнаружено в ночь на среду. Мужчина скончался от огнестрельных ранений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.

"11 января около полуночи в зоне интенсивных боевых действий, начавшихся после провокации азербайджанских подразделений на востоке страны, обнаружено тело военнослужащего ВС Армении Ваана Вачагановича Бабаяна со смертельным огнестрельным ранением", - говорится в заявлении.

Напомним, во вторник вечером, 11 января, Минобороны Армении сообщило о гибели двух военных в результате обстрела азербайджанской армии на восточном участке границы. Еще двое военнослужащих получили ранение, их состояние стабильное.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нагорный Карабах
NEWS
В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав
В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав
DAILY
Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции