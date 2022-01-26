Міноборони анонсувало навчання за участі місцевої влади: про що йде мова

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував проведення військових навчань Сил територіальної оборони за участі голів органів влади місцевого самоврядування (голів РДА, ОДА та мерів). Зокрема, їх тренуватимуть правильно взаємодіяти з українськими військовослужбовцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"В лютому заплановані навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади і самоврядування для того, щоб відпрацювати взаємодію", - сказав Резніков.

За його словами, по черзі будуть збирати чотири регіони - північ, схід, південь і захід.

"Будемо вчити голів адміністрацій обласних, районних, а також міських голів, де будуть розгортатись батальйони або бригади, як правильно взаємодіяти зі Збройними силами України", - додав Резніков.