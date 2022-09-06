В Минобороны анонсировали утверждение добровольного воинского учета для женщин

По ее словам, скоро официально никаких ограничений для женщин насчет пересечения границы с 1 октября не будет.

При этом будет утвержден исключительно добровольный порядок постановки украинок на воинский учет.

Стоит заметить, что в октябре 2022 года в силу должен вступить приказ Министерства обороны Украины, согласно которому женщины определенных профессий должны будут встать на воинский учет.

В перечень из профессий отнесли: медицинское дело, маркетинг, инженерию, пищевые технологии, журналистику - всего 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. При этом женщины, чьи сферы деятельности не указаны выше, могут встать на военный учет в добровольном порядке.