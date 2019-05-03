В Минобороны анонсировали модернизацию разведывательного самолета Су-24МР

Министр обороны Степан Полторак анонсировал модернизацию разведывательного самолета Су-24МР. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, министр в ходе рабочего визита на Одесский авиационный завод ГК "Укроборонпром" заявил, что модернизированный разведывательный самолет позволит четко осуществлять управление Воздушными силами в ходе ведения боевых действий и повысит их эффективность.

Полторак отметил, что сейчас завод осуществляет модернизацию разведывательного самолета Су-24МР, который с советских времен никогда не проходил серьезную модернизацию.

"Завод провел очень серьезную работу по разработке технической документации и сегодня готов модернизировать эти самолеты. После завершения модернизации это будет совсем другая машина - разведывательная машина, которая позволит четко осуществлять управление Воздушными силами ВС Украины в ходе ведения боевых действий, повысит их эффективность и именно главное, что всю информацию, которая необходима для принятия решения в ходе боя, руководитель ведения боевых действий будет получать в онлайн-режиме", - пояснил глава Минобороны.

Напомним, ранее Полторак заявил, что уникальный комплекс управления огнем артиллерии "Оболонь-А" будет принят на вооружение Вооруженных сил Украины после успешного завершения государственных испытаний.

Как писало РБК-Украина ранее, согласно рейтингу SIPRI, Украина увеличивает расходы на армию. В прошлом году расходы Украины на оборону составили 4,8 млрд долларов.

Также ранее глава Минобороны сообщил, что Вооруженные силы Украины получили 120 новых образцов техники, которых раньше не было на вооружении украинских войск.