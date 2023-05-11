Міноборони звернуло увагу на "конфіденційні" пункти в указі Путіна про призов запасників

Указ російського диктатора Володимира Путіна про призов резервістів на військові збори має два розділи з позначкою "конфіденційно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства оборони України в Twitter .

Там зазначили, що "ЗСУ та українська земля чудово розуміють", що означають такі пункти для росіян, ймовірно, натякаючи на те, що резервістів можуть відправити воювати в Україні.

Нагадаємо, вчора Путін підписав указ, згідно з яким запасників у РФ призивають на військові збори. Аналогічний указ він підписував 18 лютого 2022 року - як раз напередодні повномасштабного вторгнення.

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