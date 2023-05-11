Минобороны обратило внимание на "конфиденциальные" пункты в указе Путина о призыве запасников
Фото: Указ Путина о призыве резервистов на собрание имеет скрытые пункты (GettyImages)
Указ российского диктатора Владимира Путина о призыве резервистов на военное собрание имеет две главы с отметкой "конфиденциально".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины в Twitter.
Там отметили, что "ВСУ и украинская земля прекрасно понимают", что означают такие пункты для россиян, вероятно, намекая на то, что резервистов могут отправить воевать в Украину.
Напомним, вчера Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военные сборы. Аналогичный указ он подписывал 18 февраля 2022 года – как раз накануне полномасштабного вторжения.
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