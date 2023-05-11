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Минобороны обратило внимание на "конфиденциальные" пункты в указе Путина о призыве запасников

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Четверг 11 мая 2023 02:48
Минобороны обратило внимание на "конфиденциальные" пункты в указе Путина о призыве запасников Фото: Указ Путина о призыве резервистов на собрание имеет скрытые пункты (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Указ российского диктатора Владимира Путина о призыве резервистов на военное собрание имеет две главы с отметкой "конфиденциально".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины в Twitter.

Там отметили, что "ВСУ и украинская земля прекрасно понимают", что означают такие пункты для россиян, вероятно, намекая на то, что резервистов могут отправить воевать в Украину.

Напомним, вчера Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военные сборы. Аналогичный указ он подписывал 18 февраля 2022 года – как раз накануне полномасштабного вторжения.

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