Минобороны обратило внимание на "конфиденциальные" пункты в указе Путина о призыве запасников

Указ российского диктатора Владимира Путина о призыве резервистов на военное собрание имеет две главы с отметкой "конфиденциально".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины в Twitter .

Там отметили, что "ВСУ и украинская земля прекрасно понимают", что означают такие пункты для россиян, вероятно, намекая на то, что резервистов могут отправить воевать в Украину.

Напомним, вчера Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военные сборы. Аналогичный указ он подписывал 18 февраля 2022 года – как раз накануне полномасштабного вторжения.

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