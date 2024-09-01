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Міноборони знайшло спосіб захистити телефони військових: що відомо

Фото: заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Каріна Левицька

Військові використовують особисті мобільні пристрої.Україна знайшла інноваційні рішення, як захистити їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко.

Для того, щоб захистити особисті телефони військових Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management.

За словами Черногоренко, технологія забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Маркет. Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків.

 

"Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 - розроблені суто під потреби війни. Подібний підхід використовує армія США для підвищення кіберзахисту військових", - пояснила вона.

Нагадаємо, нині Міноборони цифровізує армію України та запроваджує зміни, що мають допомогти військовим та військовозобов'язаним українцям легше справлятись з бюрократією та паперовими документами.

Зокрема нещодавно Черногоренко повідомила, що Міноборони України розширить функціонал у "Резерв+". Це, своєю чергою, дасть змогу залучити ще кілька мільйонів користувачів.

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