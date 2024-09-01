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Минобороны нашло способ защитить телефоны военных: что известно

Фото: заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Карина Левицкая

Военные используют личные мобильные устройства. Украина нашла инновационные решения, как защитить их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

Для того чтобы защитить личные телефоны военных, Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management.

По словам Черногоренко, технология обеспечивает доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет. После установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военный получит доступ к приложениям.

 

"Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 - разработаны сугубо под нужды войны. Подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных", - пояснила она.

Напомним, в настоящее время Минобороны цифровизует армию Украины и вводит изменения, которые помогут военным и военнообязанным украинцам легче справляться с бюрократией и бумажными документами.

В частности, недавно Черногоренко сообщила, что Минобороны Украины расширит функционал в "Резерв+". Это, в свою очередь, позволит привлечь еще несколько миллионов пользователей.

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