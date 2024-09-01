Минобороны нашло способ защитить телефоны военных: что известно

Для того чтобы защитить личные телефоны военных, Центр инноваций Минобороны внедряет технологию Mobile Device Management.

По словам Черногоренко, технология обеспечивает доступ к военному аналогу App Store или Play Маркет. После установки и успешной проверки, что уязвимостей на устройстве нет, военный получит доступ к приложениям.

"Сегодня их 68 для военных нужд, из них 14 - разработаны сугубо под нужды войны. Подобный подход использует армия США для повышения киберзащиты военных", - пояснила она.