Міноборони заявило, що на "нулі" воюватимуть роботи: про що мова

Міністерство оборони України наголосило, що нині прискореними темпами розвиваються інноваційні проєкти, щоб здобути технологічну перевагу на полі бою.

Міністр оборони України Рустем Умєров визначив це завдання як пріоритетне, відтак ця робота набирає темпів та масштабується.

Один із таких інноваційних проєктів наразі проходить випробування. Проєкт передбачає комплексне застосування наземних і повітряних роботизованих та безпілотних систем для виконання певних бойових завдань. Фахівці, залучені до його втілення, зазначають, що реалізація цього задуму є перспективою найближчого майбутнього.

"Реалії війни диктують нові вимоги. Маємо дуже швидко реагувати на виклики часу, бути завжди на крок попереду ворога, максимально вкладатися у розвиток інноваційних інструментів війни, щоб мати більше спроможностей на полі бою", - зазначив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

На одному з полігонів ЗСУ нині проводяться випробування комплексного застосування безпілотних систем для інтеграції "залізних солдатів" до виконання завдань у загальній системі бойових порядків військ. Там бойові завдання виконують роботи:

дрони-розвідники,

дистанційно керовані кулемети на турелях,

роботи-сапери,

наземні роботи-логісти.

"Це унікальний досвід українських зброярів та фахівців ІТ-сфери. Наше спільне завдання - надати нашим воїнам якомога більше сучасних зразків озброєння та військової техніки... На фронті це рятуватиме життя наших воїнів", - заявив Гаврилюк.