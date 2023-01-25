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В Міноборони заявили, що опубліковані документи щодо закупівель харчування не були заактовані

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Середа 25 січня 2023 10:07
В Міноборони заявили, що опубліковані документи щодо закупівель харчування не були заактовані Фото: в Міноборони заявили, що опубліковані документи щодо закупівель харчування не були заактовані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Документи щодо закупівель харчування Міноборони, які опублікували у ЗМІ, не були заактовані, а тому жодна гривня за цими угодами не була витрачена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова в інтерв’ю УНН.

За його словами, ще до публікацій у ЗМІ в міністерстві помітили помилку у документах і працювали над її виправленням, тому ці договори так і не потрапили до казначейства.

"Договір від 23 грудня 2022 року так і не був зареєстрований у казначействі – тобто, не є документом по суті де-юре. Вже до 1 січня документ мав бути направлений до казначейства, але ми цього не зробили, оскільки велася робота над помилками, що були виявлені", - заявив він.

Він також зазначив, що жодна з опублікованих журналістами форм ще не була запущена в роботу, руху коштів за цими договорами не було, і вони набрали б чинності лише після реєстрації в казначействі - з початку взяття зобов'язань.

"Тому казати, що ми купили продукти окремо за такою ціною - неправильно. Неправильно з двох причин. Першу я назвав. Друга - ми не купуємо продукти. Ми купуємо послугу. І вона коштує 145,8 грн на добу на бійця, ціна ця індикативна (...) Тому ні копійки грошей за цим договором не було перераховано. Більше того - жодного яйця не було заактовано за цією вартістю”, - додав Шаповалов.

Нагадаємо, після хвилі звинувачень у бік Міноборони, пов’язаних із закупкою послуг харчування для військових, В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, добровільно подав у відставку з посади заступника міністра оборони.

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