UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони заявили про "Рамштайн 2.0": тепер спрямований на довгострокову допомогу Україні

Фото: у Міноборони заявили про "Рамштайн 2.0" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Формат роботи Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") змінився з вересня цього року. Наразі він орієнтується на довгострокову підтримку нашої країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу в Military Media Center заявив виконувач обов'язків начальника департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Геннадій Коваленко.

"З вересня ми перейшли у формат "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" - це перехід від задоволення невідкладних потреб (quick needs) до більш системної, планової та довгострокової роботи", - розповів Коваленко.

Він уточнив, що в рамках нового формату обговорюється стратегічне довгострокове планування допомоги Україні в рамках коаліцій - авіаційної, протиповітряної, танкової, артилерійської та коаліції посилення безпеки Чорного моря.

"Рамштайн-17"

Нагадаємо, у середу, 22 листопада, відбулася чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України.

У ході засідання учасники домовилися створити нову коаліцію у рамках допомоги нашій країні - протиповітряну. Її очолили Франція та Німеччина.

Як уточнив міністр оборони України Рустем Умєров, до коаліції вже приєдналися 20 країн.

Більш детально про підсумки "Рамштайну" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти УкраїниЗустріч Рамштайн