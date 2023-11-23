RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны заявили о "Рамштайне 2.0": теперь направлен на долгосрочную помощь Украине

Фото: в Минобороны заявили о "Рамштайне 2.0" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Формат работы Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") изменился с сентября этого года. Теперь он ориентируется на долгосрочную поддержку нашей страны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге в Military Media Center заявил исполняющий обязанности начальника департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины Геннадий Коваленко.

"С сентября мы перешли в формат "Рамштайн 2.0". "Рамштайн 2.0" - это переход от удовлетворения неотложных потребностей (quick needs) к более системной, плановой и долгосрочной работе", - рассказал Коваленко. 

Он уточнил, что в рамках нового формата обсуждается стратегическое долгосрочное планирование помощи Украине в рамках действующих коалиций - авиационной, противовоздушной, танковой, артиллерийской и коалиции усиления безопасности Черного моря. 

"Рамштайн-17"

Напомним, в среду, 22 ноября, состоялась очередная встреча Контактной группы по обороне Украины. 

В ходе заседания участники договорились создать новую коалицию в рамках помощи нашей стране - противовоздушную. Ее возглавили Франция и Германия. 

Как уточнил министр обороны Украины Рустем Умеров, к коалиции уже присоединились 20 стран. 

Более детально об итогах "Рамштайна" можете узнать в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныПомощь УкраинеВоенная помощьВойна России против УкраиныВстреча Рамштайн