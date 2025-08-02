UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

Міноборони запускає тестування сплати нового типу штрафів у "Резерв+": що відомо

Фото: Міноборони шукає тестувальників для нової послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Вже у серпні сервіс сплати штрафів за застосунку "Резерв+" розшириться. Громадяни зможуть сплатити штраф за неявку по повістці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Згідно публікації, нову послугу буде додано на початку серпня. Однак для того, щоб вона працювала належним чином, команда Міноборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.

"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення - сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Також Міноборони залишило посиланням на форму, яку можна заповнити, щоб долучитися до тестування.

Сплата штрафів в "Резерв+"

Нагадаємо, що у липні в застосунку "Резерв+" запустили послугу оплату штрафів онлайн для військовозобов'язаних осіб, які не уточнили свої дані до 16 липня 2024 року.

У Міноборони зазначили, що цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу справу про адміністративне правопорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.

Ба більше, повідомлялося, що військовозобов'язані можуть сплатити штраф онлайн зі знижкою 50%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніШтрафиПовістки