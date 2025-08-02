Міноборони запускає тестування сплати нового типу штрафів у "Резерв+": що відомо

Вже у серпні сервіс сплати штрафів за застосунку "Резерв+" розшириться. Громадяни зможуть сплатити штраф за неявку по повістці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.
Згідно публікації, нову послугу буде додано на початку серпня. Однак для того, щоб вона працювала належним чином, команда Міноборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.
"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення - сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", - йдеться у повідомленні.
Також Міноборони залишило посиланням на форму, яку можна заповнити, щоб долучитися до тестування.
Нагадаємо, що у липні в застосунку "Резерв+" запустили послугу оплату штрафів онлайн для військовозобов'язаних осіб, які не уточнили свої дані до 16 липня 2024 року.
У Міноборони зазначили, що цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу справу про адміністративне правопорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.
Ба більше, повідомлялося, що військовозобов'язані можуть сплатити штраф онлайн зі знижкою 50%.