Міноборони запускає тестування сплати нового типу штрафів у "Резерв+": що відомо

Згідно публікації, нову послугу буде додано на початку серпня. Однак для того, щоб вона працювала належним чином, команда Міноборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.

"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення - сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Також Міноборони залишило посиланням на форму, яку можна заповнити, щоб долучитися до тестування.