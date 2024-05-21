UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони закупить ще понад 4000 дронів Mavic для ЗСУ

Фото: дрон Mavic (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони України уклала нові контракти на закупівлю для Збройних сил 4200 дронів DJI Mavic 3E з додатковою комплектацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Відтак, разом із попередніми закупівлями, загальна кількість законтрактованих Агенцією БпАК DJI Mavic вже становить 8200 комплектів (7200 DJI Mavic 3E та 1000 DJI Mavic 3T). Загальна сума укладених контрактів - 1,1 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, у сучасній війні дрони стали незамінним елементом боротьби. Вони посилюють обороноздатність, підвищуючи ефективність військових операцій.

 За результатами аукціонів на Prozorro, середня ціна на один БпАК склала:

  • DJI Mavic 3E з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм - 126,3 тисячі гривень;
  • DJI Mavic 3T з трьома додатковими акумуляторами та зарядним пристроєм - 194,2 тисячі гривень.

"Лише на цих закупівлях нам вдалося заощадити понад 65 млн гривень від очікуваної вартості", - зазначила директор Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Крім того, станом на 20 травня уже пройшли успішні аукціони "Агенції оборонних закупівель" на додаткові 4000 БПаК DJI Mavic 3E та 1500 DJI Mavic 3T, де очікується підписання контрактів.

Дрони Mavic

Зазначимо, у війні з Росією українські військові використовують дрони DJI Mavic для розвідки, наведення вогню артилерії, а також "скидів" на ворожі позиції.

У листопаді минулого року Міноборони України виступило з пропозицією спростити процедуру і дозволити державному замовнику купувати безпілотники цивільного призначення DJI та Autel.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніДрони