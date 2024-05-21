Минобороны закупит еще более 4000 дронов Mavic для ВСУ

"Следовательно, вместе с предварительными закупками, общее количество законтрактованных Агентством БпАК DJI Mavic уже составляет 8200 комплектов (7200 DJI Mavic 3E и 1000 DJI Mavic 3T). Общая сумма заключенных контрактов - 1,1 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По словам замминистра обороны Дмитрия Клименкова, в современной войне дроны стали незаменимым элементом борьбы. Они усиливают обороноспособность, повышая эффективность военных операций.

По результатам аукционов на Prozorro, средняя цена на один БпАК составила:

DJI Mavic 3E с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством - 126,3 тысячи гривен;

DJI Mavic 3T с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством - 194,2 тысячи гривен.

"Только на этих закупках нам удалось сэкономить более 65 млн. гривен от ожидаемой стоимости", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

Кроме того, на 20 мая уже прошли успешные аукционы "Агентства оборонных закупок" на дополнительные 4000 БПаК DJI Mavic 3E и 1500 DJI Mavic 3T, где ожидается подписание контрактов.