Минобороны закупит еще более 4000 дронов Mavic для ВСУ

"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило новые контракты на закупку для Вооруженных сил 4200 дронов DJI Mavic 3E с дополнительной комплектацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Следовательно, вместе с предварительными закупками, общее количество законтрактованных Агентством БпАК DJI Mavic уже составляет 8200 комплектов (7200 DJI Mavic 3E и 1000 DJI Mavic 3T). Общая сумма заключенных контрактов - 1,1 млрд гривен", - говорится в сообщении.
По словам замминистра обороны Дмитрия Клименкова, в современной войне дроны стали незаменимым элементом борьбы. Они усиливают обороноспособность, повышая эффективность военных операций.
По результатам аукционов на Prozorro, средняя цена на один БпАК составила:
"Только на этих закупках нам удалось сэкономить более 65 млн. гривен от ожидаемой стоимости", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.
Кроме того, на 20 мая уже прошли успешные аукционы "Агентства оборонных закупок" на дополнительные 4000 БПаК DJI Mavic 3E и 1500 DJI Mavic 3T, где ожидается подписание контрактов.
Отметим, в войне с Россией украинские военные используют дроны DJI Mavic для разведки, наведения огня артиллерии, а также "сбросов" на вражеские позиции.
В ноябре прошлого года Минобороны Украины выступило с предложением упростить процедуру и разрешить государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения DJI и Autel.
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