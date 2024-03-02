Міноборони закликає українців надсилати воєнні фото та відеоматеріали

Міноборони України запрошує громадян долучитися до збору інформаційних матеріалів, які фіксують воєнні події збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства оборони України.

"Архів закликає усіх, хто давав або продовжує давати відсіч окупантам, надсилати інформаційні матеріали (фото, відео тощо) з коротким описом події, що висвітлюється, і зазначенням дати та належністю до військового підрозділу", - йдеться в публікації.

Систематичний збір проводить галузевий державний архів міністерства, щоб зберегти та систематизувати інформацію від очевидців та безпосередніх учасників подій.

Нагадаємо, українські правоохоронці розслідують понад 122 тисячі випадків воєнних злочинів, які могли скоїти російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення. За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, вже виявлено 511 злочинців, а українські суди винесли 80 вироків.

Він підкреслив, що кількість підозрюваних у воєнних злочинах продовжує зростати, оскільки Росія "відчуває свою безкарність". Він також наголосив на необхідності допомоги міжнародної спільноти у документуванні, розслідуванні та судовому переслідуванні військових злочинів.

Крім того, 24 лютого 2024 року розстріляли українських військових, які здавалися в полон. За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, точну кількість загиблих українців, вбитих росіянами, не можна точно визначити, але, ймовірно, їх було щонайменше сім осіб.

"Це військовослужбовці СОУ. Такий розстріл - це воєнний злочин! Наразі нам також відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців", наголосив він.

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