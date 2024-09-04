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Міноборони вперше закупить боєприпаси за донати з UNITED24

Україна, Середа 04 вересня 2024 23:19
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Міноборони вперше закупить боєприпаси за донати з UNITED24 Фото: Міноборони вперше закупить боєприпаси за донати з UNITED24 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Закупівельна агенція Міноборони АОЗ вперше закупить боєприпаси за кошти, зібрані через UNITED24. Угоди передбачає постачання на суму майже 50 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24. У межах угоди передбачене постачання на суму 47 млн гривень.

"Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії шляхом нових джерел фінансування. Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань", = зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Що відомо про UNITED24

Нагадаємо, що ще у травні 2024 року Уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через UNITED24.

Кошти за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися агенціям для здійснення оборонних закупівель.

Фандрейзингова платформа UNITED24 була створена з ініціативи президента України Володимира Зеленського та спрямована на об'єднання зусиль міжнародної спільноти для підтримки України в її боротьбі за незалежність та суверенітет.

Завдяки цій платформі люди з усього світу можуть зробити свій внесок на підтримку України та її Сил оборони. За 28 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 678 млн доларів.

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