Минобороны впервые закупит боеприпасы за донаты с UNITED24

Закупочное агентство Минобороны АОЗ впервые закупит боеприпасы за средства, собранные через UNITED24. Сделки предусматривают поставки на сумму почти 50 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Это важный шаг в усилении обороноспособности нашей армии путем новых источников финансирования. Мы будем продолжать работать над обеспечением наших военных боеприпасов для эффективного выполнения боевых задач", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило первый контракт на приобретение боеприпасов за средства, собранные через фандрейзинговую платформу UNITED24. В рамках соглашения предусмотрены поставки на сумму 47 млн гривен.

Что известно о UNITED24

Напомним, что еще в мае 2024 года Правительство разрешило перечислять закупочным агентствам Минобороны средства со специального счета в поддержку ВСУ, открытого для привлечения добровольных взносов через UNITED24.

Средства по согласованию с Минобороны могут перечисляться агентствам по осуществлению оборонных закупок.

Фандрейзинговая платформа UNITED24 была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и направлена на объединение усилий международного сообщества для поддержки Украины в ее борьбе за независимость и суверенитет.

Благодаря этой платформе люди со всего мира могут внести свой вклад в поддержку Украины и ее Сил обороны. За 28 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более 110 стран собрано более 678 млн долларов.

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